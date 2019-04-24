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Путин упростил предоставление гражданства жителям Донбасса

15:06
  • среда
  • 24 апреля 2019

Речь идет о жителях некоторых районов Донецкой и Луганской областей

Жители Донецкой и Луганской областей смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Соответствующий указ подписал в среду, 24 апреля, Владимир Путин.

"Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощенном порядке", - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Кремля.

Для получения российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей нужно подать заявление в органы МВД. Оно должно быть рассмотрено в течение трех месяцев.

Ранее соответствующий законопроект приняла Госдума. Депутаты предоставили президенту право принимать в гражданство в упрощенном порядке соотечественников, проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой.

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