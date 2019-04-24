Знающий толк в шляпах Боярский оценил головной убор Ким Чен Ына

Народный артист считает, что она настраивает на романтический лад

Внешний вид северокорейского лидера Ким Чен Ына который прибыл во Владивосток на встречу с президентом Владимиром Путиным, соответствует протоколу. Глава КНДР надел длинное пальто, костюм и черную шляпу.

Прибыть на официальные переговоры в национальном костюме является общепринятой практикой, объяснила РИА Новости специалист по этикету. "У него собственный, видимо, национальный костюм деловой", - отметила эксперт.

Не смог пройти мимо Ким Чен Ына и 69-летний актер Михаил Боярский, известный своей страстью к черным шляпам. Тот факт, что лидер КНДР надел головной убор на встречу говорит о том, что романтически настроен в отношении России. Шляпа дает возможность сделать поклон более изысканным, уверен Боярский.

"Приподнять шляпу в знак приветствия – в этом есть большой шарм, на мой взгляд", - поделился никогда не расстающийся с головным убором Боярский.

Ким Чен Ын приехал на железнодорожный вокзал Владивостока бронепоездом 24 апреля. Завтра у него состоятся переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.