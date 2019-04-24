Режет по живому: Украина отказалась хранить советские тайны

Киев вышел из очередного соглашения, заключенного с Россией и другими странами СНГ

Киев под закат президентства Петра Порошенко решил выйти из еще одного документа СНГ – Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений.

Согласно договоренности, заключенной в 1999 году, страны содружества должны держать в секрете изобретения времен СССР. Если же сторона намерена рассекретить патент, ей предписано обратиться в Роспатент.

В России уже отреагировали на решение украинских властей. Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов считает, что к таким вопросам надо подходить прагматично. "Лучше, конечно, не резать по живому, а делать это коллегиальным путем, не выходя в одностороннем порядке из такого рода соглашений", — приводит его слова RT.

Впрочем, политический аналитик фонда развития гражданского общества "Народная дипломатия" Евгений Валяев отметил, что это очередной популистский шаг со стороны Украины. "Если бы речь шла о реальных секретах, Украина уже давно бы их раскрыла или продала", - сказал эксперт телеканалу "Звезда".

С начала этого года Киев прекратил свое участие в почти десяти договорах СНГ. Кроме того, Петр Порошенко разорвал договор о сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной. Действие документа официально было прекращено 1 апреля 2019 года.

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