Попавший к Кокорину врач бьет тревогу из-за состояния футболиста

Он рискует никогда не вернуться в строй

Врач петербургского футбольного клуба "Зенит" приехал в СИЗО "Бутырка", чтобы осмотреть нападающего команды Александра Кокорина. Разрешение на проход спортивного медика следователь дал только во вторник. По закону визит гражданского специалиста приравнивается к свиданию. Осмотрев футболиста, специалист остался недоволен увиденным. Он дал рекомендации по лечению.

По словам представителя администрации изолятора, медик опасается, что на фоне отсутствия физических нагрузок наступает растренированность и атрофия мышц, которые были задействованы для профессиональной игры в футбол. Если ничего не изменится, то Кокорин никогда не вернется в строй.

В связи с этим врач дал комплекс спортивных упражнений. Их Кокорин должен выполнять в условиях ограниченного пространства камеры, передает MK.RU. Также врач попросил сотрудников СИЗО чаще выводить футболиста в спортзал. На данный момент медик оценил состояние игрока как удовлетворительное.

Кроме того, доктор "Зенита" назначил ряд физиотерапевтических процедур с ногой. Причем, часть этих процедур проводились и раньше. Однако они были отменены после заявлений о том, что во время них Кокорину "сожгли" ногу.

4 марта сообщалось, что Александр Кокорин получил ожог ноги в "Бутырке". После этого там образовалось загноение. За 10 дней до этого врачи СИЗО делали ему электрофорез. Но из-за некачественно проведенной процедуры ему сожгли кожу и мышцы.

Сам футболист позднее рассказал членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), что какое-то время не ходил в спортзал. Колено не переставало болеть. Футболист "Зенита" также рассказал, что ему попытались помочь сотрудники изолятора, назначив электростимуляцию мышцы бедра. Но после нескольких сеансов случился ожог. При этом футболист подчеркнул, что "сейчас это просто две болячки, намазанные зеленкой", но из-за маленького инцидента "развели ажиотаж".

До этого адвокат Кокорина отмечал, что в "Зените" футболист проходил длительный курс восстановления после разрыва крестообразных связок коленного сустава. Ему были необходимы регулярные нагрузки на больное колено. Однако затем его арестовали. В СИЗО у него не было возможности в полной мере выполнять необходимые упражнения.

Александра Кокорина, его брата Кирилла, игрока "Краснодара" Павла Мамаева, а также их приятеля Александра Протасовицкого обвиняют в нападении 8 октября. Сначала от их действий пострадал водитель одной из ведущих Первого канала Виталий Соловчук. После этого в кафе произошла потасовка с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным.

В СИЗО фигуранты дела находятся около полугода. Им продлили срок содержания под стражей до 25 сентября. Ранее Мамаев и Кокорин частично признали свою вину.

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