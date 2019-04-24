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"Квартира и так моя": экс-жена Краско не торопится снова выходить за него замуж

16:21
  • среда
  • 24 апреля 2019

Наталья Вяль пытается понять, насколько она алчная

Наталья Вяль, которая десять лет прожила в браке с Иваном Краско, пожаловалась на отсутствие мотивации для того, чтобы снова выйти за актера замуж. 

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В начале апреля 88-летний Народный артист России, который недавно развелся с 28-летней Натальей Шевель, переехал жить к Наталье Вяль и сделал ей предложение. "Пойду ли я в загс? Пока в раздумьях. У меня нет никаких мотиваций. Квартира, в которой я живу, и так моя и детей. Наследства у Ивана Ивановича никакого нет. То есть ради этого мне выходить за него замуж не нужно", - сказала экс-жена Краско "Комсомольской правде".  

Она призналась, что никогда не любила артиста. В 2001 году она вышла за него замуж, поскольку хотела детей, а Краско "расчистил пространство" вокруг нее и отпугнул всех конкурентов. 

По словам Натальи Вяль, актер получает зарплату и пенсию. Этих денег хватает для сносной жизни, но не более того. "Он сам на меня оформил свою долю в квартире, где мы сейчас живем. Сейчас на нем вообще никакого жилья нет. Но прописан он у меня, он не бомж", - отметила она. 

Наталья Вяль и Иван Краско за деньги участвуют в ток-шоу на федеральных телеканалах. Телевизионщики предложили женщине вступить в брак с Краско ради интересного сюжета. "Не знаю, настолько ли я алчная. А вдруг мне встретится мужчина, который меня полюбит, а я буду уже замужем?" - задумалась Вяль. 

Отметим, что Наталья Вяль стала третьей женой Краско. В браке у них родились двое сыновей. 

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