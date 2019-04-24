ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин назвал сверхзадачу для России

16:26
  • среда
  • 24 апреля 2019

Большой объем ресурсов на нацпроекты позволяет надеяться на успех в развитии страны

Сверхзадачей для нашей страны должно быть изменение структуры экономики для обеспечения развития на перспективу. Об этом президент России Владимир Путин заявил на совете законодателей.

Экономика окрепла: Moody's повысило суверенный рейтинг России
Медведев рассказал о борьбе с бедностью в России

"Нам нужно менять структуру экономики, чтобы обеспечить развитие на перспективу", - сказал он.

Глава государства отметил, что для решения общенациональных задач высвободились ресурсы, которых раньше у России не было. "Основная работа, как я уже неоднократно об этом говорил, да и вы сами прекрасно знаете, поняли по реализации национальных проектов, много других программ ложится именно на субъекты Федерации", - добавил Путин.

По его словам, законотворческую повестку следует регулярно сверять с приоритетами развития страны. "По сути, речь идет о том, чтобы с участием членов правительства, представителей Счетной палаты, регионов и институтов развития регулярно сверять законотворческую повестку с социально-экономическими приоритетами развития России, в том числе по конкретным национальным проектам", - приводит слова Путина РИА Новости.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала борьбу с бедностью сверхзадачей в майском указе президента.

Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.