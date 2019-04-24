Путин назвал сверхзадачу для России

Большой объем ресурсов на нацпроекты позволяет надеяться на успех в развитии страны

Сверхзадачей для нашей страны должно быть изменение структуры экономики для обеспечения развития на перспективу. Об этом президент России Владимир Путин заявил на совете законодателей.

"Нам нужно менять структуру экономики, чтобы обеспечить развитие на перспективу", - сказал он.

Глава государства отметил, что для решения общенациональных задач высвободились ресурсы, которых раньше у России не было. "Основная работа, как я уже неоднократно об этом говорил, да и вы сами прекрасно знаете, поняли по реализации национальных проектов, много других программ ложится именно на субъекты Федерации", - добавил Путин.

По его словам, законотворческую повестку следует регулярно сверять с приоритетами развития страны. "По сути, речь идет о том, чтобы с участием членов правительства, представителей Счетной палаты, регионов и институтов развития регулярно сверять законотворческую повестку с социально-экономическими приоритетами развития России, в том числе по конкретным национальным проектам", - приводит слова Путина РИА Новости.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала борьбу с бедностью сверхзадачей в майском указе президента.