Еще 70 услуг в сфере соцзащиты будут переданы в центры "Мои документы"

Это произойдет в три этапа

В центры госуслуг "Мои документы" передадут около 70 государственных услуг в сфере социальной защиты. Это произойдет до начала августа, сообщили в пресс-службе столичных центров.

Сейчас эти услуги доступны в учреждениях Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. В центры госуслуг их передадут в несколько этапов. При этом получить их можно будет в любом районе, без привязки к месту жительства или прописки.

Переезд будет проходить в три этапа. На первом этапе, с 6 мая 2019, в центры госуслуг будут переданы 12 государственных услуг. Среди них - важные социальные услуги для ветеранов Великой Отечественной войны, участников военных действий, жертв политических репрессий.