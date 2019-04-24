В МИД России шокированы угрозами со стороны США

Вероятно, посол Хантсман "полностью исчерпал свой дипломатический потенциал"

В МИД России отреагировали на заявление посла США в Москве Джона Хантсмана, который рассказал о двух американских авианосцах, находящихся в Средиземное море.

"С недоумением и сожалением восприняли заявление посла США в России Хантсмана с борта американского авианосца Abraham Lincoln", - отметил источник в российском дипведомстве.

По его словам, складывается впечатление, что Хантсман "полностью исчерпал свой дипломатический потенциал" и принялся "грозить нашей стране военной силой", передает РИА Новости.

Перед этим американский посол пригрозил Москве авианосной группировкой военно-морских сил США в Средиземном море. По его словам, корабли являются своеобразным сигналом для Москвы. В случае, если Россия действительно стремится к улучшению двухсторонних отношений, она должна прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру.

Дипломат добавил, что корабли оснащены мощной оборонительной системой. Они представляют собой, по выражению Хантсмана, "сто тысяч тонн международной дипломатии", курсирующей по Средиземному морю.

Авианосцы USS Abraham Lincoln и USS John C. Stennis находятся в акватории Средиземного моря с 23 апреля. Кроме того, в регион переброшены 10 кораблей, 130 самолетов и примерно девять тысяч морских пехотинцев.

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