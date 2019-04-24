ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В МИД России шокированы угрозами со стороны США

16:21
  • среда
  • 24 апреля 2019

Вероятно, посол Хантсман "полностью исчерпал свой дипломатический потенциал"

В МИД России отреагировали на заявление посла США в Москве Джона Хантсмана, который рассказал о двух американских авианосцах, находящихся в Средиземное море.
США не обратили внимание на предложение России избежать ядерной войны

"С недоумением и сожалением восприняли заявление посла США в России Хантсмана с борта американского авианосца Abraham Lincoln", - отметил источник в российском дипведомстве.

По его словам, складывается впечатление, что Хантсман "полностью исчерпал свой дипломатический потенциал" и принялся "грозить нашей стране военной силой", передает РИА Новости.

Перед этим американский посол пригрозил Москве авианосной группировкой военно-морских сил США в Средиземном море. По его словам, корабли являются своеобразным сигналом для Москвы. В случае, если Россия действительно стремится к улучшению двухсторонних отношений, она должна прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру.

Дипломат добавил, что корабли оснащены мощной оборонительной системой. Они представляют собой, по выражению Хантсмана, "сто тысяч тонн международной дипломатии", курсирующей по Средиземному морю.

Авианосцы USS Abraham Lincoln и USS John C. Stennis находятся в акватории Средиземного моря с 23 апреля. Кроме того, в регион переброшены 10 кораблей, 130 самолетов и примерно девять тысяч морских пехотинцев.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Главное сегодня
Корабли ВМС США
Корабли ВМС США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.