Путин объяснил указ о выдаче паспортов жителям Донбасса

По словам президента, лишение людей элементарных прав — переходит все границы

Владимир Путин в среду подписал указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Позднее, выступая на встрече с членами совета законодателей в Санкт-Петербурге, президент объяснил смысл документа.

По его словам, указ был подписан не из-за желания создать проблемы новой украинской власти. Решение носит гуманитарный характер.

"Терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории Донецкой и Луганской республики, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, - это переходит всякие границы с точки зрения прав человека", - заявил Владимир Путин. Его слова приводит ТВЦ.RU.

Жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Для этого им необходимо подать заявление и пакет документов в органы МВД России. Оно должно быть рассмотрено в течение трех месяцев, говорится в документе.

Киев указ расценил по-своему. По словам министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша, документ якобы подтверждает, что Россия является стороной конфликта с Украиной.