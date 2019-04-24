ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин объяснил указ о выдаче паспортов жителям Донбасса

17:01
  • среда
  • 24 апреля 2019

По словам президента, лишение людей элементарных прав — переходит все границы

Владимир Путин в среду подписал указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Позднее, выступая на встрече с членами совета законодателей в Санкт-Петербурге, президент объяснил смысл документа.

По его словам, указ был подписан не из-за желания создать проблемы новой украинской власти. Решение носит гуманитарный характер.

"Терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории Донецкой и Луганской республики, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, - это переходит всякие границы с точки зрения прав человека", - заявил Владимир Путин. Его слова приводит ТВЦ.RU.

Жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Для этого им необходимо подать заявление и пакет документов в органы МВД России. Оно должно быть рассмотрено в течение трех месяцев, говорится в документе.

Киев указ расценил по-своему. По словам министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша, документ якобы подтверждает, что Россия является стороной конфликта с Украиной.

Новости по теме
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.