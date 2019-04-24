Украина обратилась к жителям Донбасса из-за указа Путина о паспортах

Их призвали не принимать российское гражданство

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал решение президента России Владимира Путина упростить порядок получения гражданства Российской Федерации для жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

"Призываю украинских граждан на оккупированных Россией территориях не принимать российские паспорта. Россия лишила вас настоящего, а теперь посягает на ваше будущее", - написал он в своем Twitter.

Также Климкин подчеркнул, что решение России о выдаче паспортов в ДНР и ЛНР является "новым "паспортным" этапом оккупации Донбасса".

Между тем, стало известно, что постоянное представительство Украины при ООН обратилось в Совет Безопасности всемирной организации в связи с выходом указа президента России. об этом в своем Twitter сообщил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко. Он подчеркнул, что этот дерзкий шаг якобы противоречит одобренным Советом Безопасности минским договоренностям.

Ранее Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Для этого им необходимо подать заявление и пакет документов в органы МВД России. Оно должно быть рассмотрено в течение трех месяцев. По словам Путина, указ подписан не из-за желания создать проблемы новой украинской власти. Данное решение носит гуманитарный характер.

При этом министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш подчеркнул, что документ якобы подтверждает, что Россия является стороной конфликта с Украиной.

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