Названа самая красивая женщина планеты

Ей 47 лет и она мать троих детей

Журнал People в своем специальном выпуске опубликовал фотографию женщины, которую считает самой красивой на планете. Это американская актриса Дженнифер Гарнер.

47-летняя артистка известна зрителям по ролям в фильмах "Из 13 в 30", "Далласский клуб покупателей", "Во всем виноват енот", "Королевство" и многим другим. Гарнер – бывшая жена популярного голливудского актера Бена Аффлека. В октябре прошлого года пара оформила развод. Актриса воспитывает троих детей.

Ранее стало известно, что в США скончалась актриса Лиза Шеридан. Ей было 44 года.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен