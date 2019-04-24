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Названа самая красивая женщина планеты

17:23
  • среда
  • 24 апреля 2019

Ей 47 лет и она мать троих детей

Журнал People в своем специальном выпуске опубликовал фотографию женщины, которую считает самой красивой на планете. Это американская актриса Дженнифер Гарнер.

47-летняя артистка известна зрителям по ролям в фильмах "Из 13 в 30", "Далласский клуб покупателей", "Во всем виноват енот", "Королевство" и многим другим. Гарнер – бывшая жена популярного голливудского актера Бена Аффлека. В октябре прошлого года пара оформила развод. Актриса воспитывает троих детей.

Ранее стало известно, что в США скончалась актриса Лиза Шеридан. Ей было 44 года.

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Дженнифер Гарнер
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