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Автобус с пассажирами провалился в яму с кипятком в Петербурге (видео)

17:49
  • среда
  • 24 апреля 2019

Не повезло и нескольким автомобилям

Прорыв трубы с горячей водой произошел на углу улиц Димитрова и Будапештской в Санкт-Петербурге. В плену у огромной лужи кипятка оказались несколько автомобилей и автобус, перевозивший пассажиров.

Во время инцидента горячая вода из метровой трубы целиком затопила перекресток. В автобусе в этот момент находились 19 пассажиров. Среди них один ребенок. Всех эвакуировали через люк на крыше.

По словам главы Фрунзенского района Константина Серова, трубу на этом участке меняли в 2001 году, передает "Фонтанка". Отмечается, что раньше эта труба рвалась постоянно.

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