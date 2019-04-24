Автобус с пассажирами провалился в яму с кипятком в Петербурге (видео)

Не повезло и нескольким автомобилям

Прорыв трубы с горячей водой произошел на углу улиц Димитрова и Будапештской в Санкт-Петербурге. В плену у огромной лужи кипятка оказались несколько автомобилей и автобус, перевозивший пассажиров.

Во время инцидента горячая вода из метровой трубы целиком затопила перекресток. В автобусе в этот момент находились 19 пассажиров. Среди них один ребенок. Всех эвакуировали через люк на крыше.

По словам главы Фрунзенского района Константина Серова, трубу на этом участке меняли в 2001 году, передает "Фонтанка". Отмечается, что раньше эта труба рвалась постоянно.