По просьбам жителей в Люблино появятся детсад и школа искусств

Социальные объекты были внесены в проект на основании пожеланий жителей

Проект застройки квартала реновации в городском районе Люблино претерпит изменения. В частности, в рамках реализации программы реновации наряду с жилыми домами планируется построить детский сад на 200 мест и школу искусств. Социальные объекты были внесены в проект на основании пожеланий жителей, высказанных еще до начала публичных слушаний. Об этом сообщила интернет-газета "Мое Люблино" со ссылкой на директора ГАУ "НИиПИ Градплан города Москвы" Дину Саттарову.

"После анализа пожеланий жителей было принято решение построить в районе новую детскую школу искусств. В нее переедет коллектив Детской музыкальной школы им. А.Глазунова. Таким образом, педагогический состав существующей школы будет сохранен, а школа получит новое пространство для развития творческой деятельности. Также проект планировки предусматривает строительство детского сада и расширение школы №2010", - рассказала Саттарова.

Она добавила, что замечания, собранные в ходе слушаний, будут использоваться разработчиками проекта сразу же по мере их поступления. Новостройки, в которые переедут жители 15 домов, включенных в программу реновации, будут состоять из разноэтажных секций. Общая площадь проектируемой территории составит 15,3 га.

По ее словам, кроме строительства социальной инфраструктуры запланировано озеленение и благоустройство территории квартала. Также будут обустроены детские, спортивные площадки и зоны отдыха, обновлены инженерные сети.

"Важными отличиями нового квартала станут прогулочные маршруты и беспрепятственные связи между домами, организованная парковка и улучшенное освещение. Жители сами смогут выбрать сорта, виды деревьев и кустарников, которые высадят в новом квартале", - добавила она.

За счет расширения существующих улиц и строительства новых внутриквартальных проездов улучшится транспортная доступность района. С территории квартала реновации обустроят выезды на улице Краснодонская и улице Верхние Поля.