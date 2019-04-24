Россия продолжит наращивать производство СПГ

Владимир Путин дал старт первой отгрузке сжиженного газа в Ленобласти

В России в среду начал отгрузку продукции новый завод по выпуску сжиженного природного газа. Предприятие в городе Высоцке Ленинградской области стало третьим в стране после аналогичных заводов на Сахалине и Ямале, сообщает "ТВ Центр".

По видеосвязи участие в церемонии принял Владимир Путин. Президент выразил благодарность всем, кто внёс свой вклад в создание этого высокотехнологичного комплекса. По команде главы государства руководители предприятия и региона нажали кнопку пуска загрузки топлива на танкер-газовоз.

После выхода на полную мощность завод в Высоцке будет выпускать свыше миллиона тонн сжиженного газа ежегодно. Топливо пойдёт не только на экспорт, но и потребителям внутри страны. Как подчеркнул Владимир Путин, предприятие ждёт хорошее будущее. Рынок сжиженного природного газа растёт во всём мире. И Россия сделает всё необходимое, чтобы занять на нём достойное место.

"Перспективы здесь, без преувеличения, колоссальные, огромные. Это и рост экспорта, использование СПГ для заправки, бункеровки судов, в том числе, здесь, на Балтике", - отметил Путин.