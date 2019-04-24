Собянин осмотрел отремонтированное здание детской школы искусств имени Рихтера

Для учеников закупили новые музыкальные инструменты

В Москве завершилась комплексная реконструкция трети городских музыкальных и художественных школ, еще более 50 отремонтируют до конца года. Работы проводят в рамках городской программы "Искусство - детям". Среди обновлённых - школа имени Святослава Рихтера на юге столицы. Её здание полностью отремонтировали.

Новый концертный рояль в большом зале завораживает романтичным, плавным и мягким звуком. Преподаватели и их ученики ждали этот дорогой инструмент уже давно. Мечта сбылась в этом году. В школе провели капитальный ремонт и закупили также фортепьяно, аккордеоны, баяны, литавры и арфу.

Но, пожалуй, самый ценный музыкальный инструмент здесь - этот рояль "Москва". Его клавиши еще помнят прикосновения Святослава Рихтера. Ведь именно за этим роялем маэстро разыгрывался перед тем, как выступать на сцене детской школы искусств.

Великий пианист поддерживал дружбу со школой долгие годы. Был здесь 14 раз. Каждый его приезд становился событием.

В память о Святославе Рихтере даже создали музей. Здесь собраны вещи из личного архива пианиста, грампластинки с выступлениями и живописные работы. Теперь все экспонаты хранятся в отремонтированном помещении. Новый современный дизайн - во всей школе. Но при этом строителям удалось сохранить былое обаяние. Фрески и мозаика выглядят, кажется, еще интересней, чем раньше.

Обновленное здание школы Рихтера оценил и мэр Москвы. "Самое главное, что и педагогам мы стараемся тоже повышать заработную плату. Конечно, хочется еще больше. Гранты, чтобы у них была заинтересованность с вами заниматься. В ближайшее время примем еще решение о следующем повышении стоимости наших грантов и финансировании музыкальных школ", - заявил Собянин.

На базе детских школ искусств работает и программа "Московское долголетие". Многие творческие занятия доступны теперь не только детям, но и их бабушкам.

В этой школе готовят победителей. Как раз в среду из Ростова-на-Дону, где проходили 18-е Дельфийские игры, вернулась московская сборная. Наши ребята по количеству медалей заняли второе место.

Благодаря программе "Искусство - детям" в столице уже обновлена треть детских школ искусств. Отремонтированы 63 здания. Некоторым подобрали новые помещения.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".