Как отмечать Пасху: суть главного праздника христиан

Пасхальные традиции идут с апостольских времен

28 апреля состоится самый главный христианский праздник - Воскресение Христово. Особый статус этого дня православная традиция передает словами "праздников праздник и торжество из торжеств". Что такое Пасха, как ее отмечать и про какие традиции нельзя забывать - обо всем этом читайте в материале ТВЦ.RU.

Для начала немного филологии и истории. С иврита слово "Пе́сах" переводится как "прохождение мимо" и "переход". Это слово отсылает нас к мрачным событиям, описанным в Ветхом Завете. Когда еврейский народ бежал из Египта, бог наслал на страну череду бедствий и уничтожил всех первенцев, кому бы они ни принадлежали - скоту, простонародью или самому фараону. Карающий всех и вся ангел проходил лишь мимо домов евреев, которые помазали косяки своих дверей кровью жертвенного агнца. Отсюда и "прохождение мимо".

В Новом Завете название праздника получило несколько иное толкование - "прехождение от смерти к жизни". "Торжество из торжеств" стали увязывать с воскресением Иисуса Христа на третий день после его страданий и мученической смерти. Он взял на себе грехи всех людей и искупил их своей кровью, поучали апостолы. "Ветхая Пасха празднуется из-за спасения кратковременной жизни иудейских первенцев, а новая Пасха - из-за дарования вечной жизни всем людям", - говорил святой Иоанн Златоуст.

Страстная неделя

Пасха - самый длинный христианский праздник, он длится аж 40 дней. Светлому Воскресению Христову предшествует страстная неделя, во время которой православные едят только хлеб, овощи и фрукты. В Страстную пятницу, когда Христа распяли на кресте, их столы вообще пустуют в знак скорби. В Чистый четверг принято красить яйца, а в Великую субботу - еще и освящать куличи. На Страстной неделе люди исповедуются и причащаются, а также тщательно убираются у себя дома. Эти семь дней считаются своего рода кульминацией Великого поста.

Кстати, в Страстную пятницу считается большим грехом не только есть, но и заниматься домашним хозяйством. Не рекомендуется стирать, шить и резать. Считается, что посеянное в этот день не даст урожая.

Пасхальный огонь

В Великую субботу традиционно совершается вынос пасхального огня из Гроба Господня в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Это символизирует воскрешение Христа. Привезенный из Иерусалима Благодатный огонь торжественно разносят по российским храмам.

Крестный ход и пасхальная служба

В ночь на воскресенье священнослужители в блестящих ризах и молящиеся с горящими свечами выходят из храма и, напевая стихиры, трижды его обходят. Таким образом участники процессии воспроизводят шествие мироносиц, которые пришли к гробу Христа. Крестный ход останавливается у западных дверей храма.

После этого начинается пасхальная служба. Ее главное отличие от других служб заключается в том, что все священные тексты не читаются, а поются. Молящиеся держат в руках свечи и ставят их перед иконами. Торжественная служба обычно начинается в 12 часов ночи и длится пять часов.

Праздничный завтрак

Традиционно он начинается с первыми лучами солнца. Верующие накрывают богатый стол и завтракают со своими родными и близкими. Начинать трапезу рекомендуется с освященных крашеных яиц, пасхального кулича и пасхи - творожного блюда с изюмом, курагой и цукатами. Каждое из этих блюд имеет свой смысл. Яйца красного цвета символизируют жизнь и кровь Христа (снаружи яйцо выглядит мертвым, внутри оно содержит жизнь), кулич господне тело, а пасха - христов гроб.

Традиция красить яйца берет свое начало с библейских времен. По легенде, Мария Магдалина после воскрешения Христа отправилась в Рим и возвестила императору Тиверию: "Христос воскрес!" При этом она вручила ему яйцо. Тот не поверил и заявил, что скорее яйцо окрасится в красный цвет, чем человек вернется из царства мертвых. Не успел возмущенный император договорить, как подаренное ему яйцо стало красным.

Игры

Во время праздничного завтрака принято играть в битки: два игрока держат сваренные вкрутую яйца и бьют их друг о друга, пытаясь разбить чужое, не повредив при этом свое. Таким образом люди забавлялись еще со времен Средневековья. Существует и другая праздничная забава: игроки катят пасхальные яйца по деревянным желобам, пытаясь своим укатившимся пасхальным снарядом задеть чужой. Победитель забирает себе яйцо соперника.

Гулянья

Во время Пасхи верующие приветствуют друг друга словами "Христос воскресе" и "Воистину воскресе". Они трижды целуются в щеки и обмениваются пасхальными яйцами. Кстати, обычай "христосоваться" идет еще с апостольских времен.

Главный православный праздник отмечают весело и с размахом. После многодневного поста верующие могут себе позволить не только скоромную пищу, но и развлечения. Хороводы, игры, песни, кулинарные мастер-классы, концерты и театральные представления - пасхальные гулянья традиционно устраивают во всех городах России.

Поздравления

Людям, которые хотят в стихотворной форме поздравить своих близких с Пасхой, можно порекомендовать эти строки:

Христос Воскрес! Христос Воскрес!

Пусть эти радостные звуки,

Как пенье ангелов с небес,

Рассеют злобу, скорби, муки!

Соединим все братски руки,

Обнимем всех! Христос Воскрес!

***

Христос Воскрес! Он возвестил,

Что на земле все люди - братья,

Он мир любовью обновил,

Он на кресте врагов простил,

И нам открыл свои объятья!

***

Христос Воскрес! - всего два слова,

Но благодати сколько в них!

Мы неземным блаженством снова

Озарены в сердцах своих.

***

Много звуков, много песен, -

Но слышней всего с небес

Раздается весть святая,

Песня-весть - "Христос Воскрес!"

***

Светлое Христово Воскресение,

Колокольный звон летит с небес,

И во славу Бога песнопения,

Ликование - "Христос Воскрес!"