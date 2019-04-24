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Сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда для здоровья

19:43
  • среда
  • 24 апреля 2019

Диетолог дала верующим полезные советы

Врач-диетолог Лидия Ионова рассказала, в каком количестве следует употреблять пасхальные блюда, чтобы не навредить своему организму. 

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Ионова подчеркнула, что Пасха не является праздником обжорства. Она призвала христиан не перебарщивать с животными жирами. Особенно осторожными, по словам диетолога, должны быть люди, которые постились в течение последних семи недель. 

"Если человек соблюдал пост, ему нужно очень аккуратно увеличивать количество жиров в рационе, - сказала Лидия Ионова в эфире НСН. - Речь идет именно о животных жирах, которых семь недель не было в рационе постящегося. Именно с их избыточным потреблением связан риск появления желчекаменной болезни, причем острого ее течения, приступа, который часто требует вызова скорой помощи и хирургического вмешательства. Чтобы избежать рисков, нужно аккуратно, небольшими дозами вводить животные жиры. Они содержатся в желтках". 

Врач-диетолог посоветовала съедать не больше двух-трех яиц в день, а также ограничиться 50 граммами кулича и таким же количеством пасхи - творожного блюда с изюмом, курагой и цукатами. 

Напомним, верующие отмечают Пасху в воскресенье, 28 апреля. 

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