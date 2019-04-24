Россияне стали меньше пить

Сократилось и число алкогольных отравлений

За последние восемь лет потребление алкоголя в России упало почти в два раза - с 18 до 9,3 литра на душу населения. Такие данные привела глава Минздрава Вероника Скворцова.

"Проводимая работа на данном направлении позволила сократить объемы потребления алкоголя и табака", - отметила она. По ее словам, сократилось и число алкогольных отравлений, а также связанных с употреблением алкоголя заболеваний. Это выразилось в снижении смертности мужчин трудоспособного возраста на 18% с 2012 года, сообщает ТАСС.

Ранее Скворцова заявила, что злоупотребление алкоголем является главной причиной смертности мужчин в России. По данным министра, это около 70% случаев. Рассуждая на тему снижения смертности в стране, Скворцова отметила, что ситуацию можно изменить: так, нужно "повлиять" на тех людей, у кого еще нет "накопительной заболеваемости" - это люди возраст от 14 до 35 лет. "Потом несколько сложнее", - сказала она.

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