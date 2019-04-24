ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россияне стали меньше пить

19:57
  • среда
  • 24 апреля 2019

Сократилось и число алкогольных отравлений

За последние восемь лет потребление алкоголя в России упало почти в два раза - с 18 до 9,3 литра на душу населения. Такие данные привела глава Минздрава Вероника Скворцова.

"Полезных доз алкоголя не существует": развенчан миф о похудении на пиве
Россиян напугали дефицитом алкоголя
Названа страшная болезнь женщин, которую вызывает алкоголь

"Проводимая работа на данном направлении позволила сократить объемы потребления алкоголя и табака", - отметила она. По ее словам, сократилось и число алкогольных отравлений, а также связанных с употреблением алкоголя заболеваний. Это выразилось в снижении смертности мужчин трудоспособного возраста на 18% с 2012 года, сообщает ТАСС.

Ранее Скворцова заявила, что злоупотребление алкоголем является главной причиной смертности мужчин в России. По данным министра, это около 70% случаев. Рассуждая на тему снижения смертности в стране, Скворцова отметила, что ситуацию можно изменить: так, нужно "повлиять" на тех людей, у кого еще нет "накопительной заболеваемости" - это люди возраст от 14 до 35 лет. "Потом несколько сложнее", - сказала она.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Главное сегодня
Отказ от алкоголя
Отказ от алкоголя
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.