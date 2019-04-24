Истерика и паника: как Киев отреагировал на решение Путина по паспортам

Президент сообщил, что решение принято в гуманитарных целях

Россия упростила порядок получения гражданства жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Соответствующий указ в среду подписал Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля и уже вступил в силу. Во властных кругах Украины этот закон уже вызвал приступ истерии - решение Москвы в Киеве назвали ни много ни мало попыткой захватить Донбасс, и призвали Запад усилить антироссийские санкции.

Докучаевск Донецкой народной республики. Этим утром населенный пункт попал под минометный огонь украинских военных. Повреждены два автомобиля, один из них восстановлению не подлежит, и жилой дом местного фермера. Осколками здание повреждено не только снаружи. Внутри тоже серьезные разрушения, передает "ТВ Центр".

Договориться о перемирии участники гражданского конфликта не смогли даже накануне главного христианского праздника - Пасхи. На словах Киев декларирует приверженность мирному процессу и минским соглашениям. По факту - снаряды продолжают прилетать в дома жителей Донбасса. Несколько миллионов мирных жителей юго-востока новые украинские власти уничтожают не только физически. Фактически их сделали людьми второго сорта, отрезая самопровозглашенные республики от энергоносителей, лишая их жителей пенсий, возможности получать образование, даже в праве голоса на последних выборах им отказали.

Украина своими руками отрезала от себя территории, отторгла людей, которые не захотели поддерживать нацистскую идеологию. Владимир Путин в среду в очередной раз напомнил, что происходит в этой части Украины, и почему Россия вынуждена упростить порядок получения гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

"У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории Донецкой и Луганской республики, вообще лишены каких-либо гражданских прав, это уже переходит границы с точки зрения прав человека. Они не могут передвигаться нормально, они не могут реализовать самые элементарные свои потребности и элементарные права. Это вопрос чисто гуманитарного характера", - заявил Путин.

С не меньшим воодушевлением решение Москвы об упрощении процедуры получения российского гражданства встречают в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Руководство республик называет это важнейшей вехой в истории молодых образований и радуется тому, что этот день наступил. Жители говорят о том, что это совсем не значит, что завтра они соберут чемоданы и рванут на ПМЖ в Россию. Большинство из тех, кто готов был уехать, уже это сделали и давно получили статус беженцев.

Российское гражданство позволит жителям Донбасса получить некоторые дополнительные меры социальной поддержки, поступать в российские вузы. Да, в конце концов, свободно передвигаться. Ведь в самопровозглашённых республиках есть те, кто оказался вообще без гражданства. Документы, выданные местными властями, никто, кроме Москвы, не признает. При этом наша страна никаких паспортов автоматом не раздает. Предлагает за ними добровольно и самостоятельно обратиться. Сегодняшний указ - решение не сиюминутное. Законопроект, упрощающий получение российских паспортов для носителей русского языка, был подготовлен еще в 2017-м году.

На Украине настоящая истерика. Причем, кажется в едином порыве негодования слились еще вчерашние соперники за президентского кресло. Владимир Зеленский и Петр Порошенко делают заявления как будто под копирку. Хотя первый, еще даже не выиграв выборы, заранее отказал Донбассу в праве на особой статус и решил заняться модернизацией минских соглашений. А Петр Алекссевич, пообещав в самом начале своей президентской карьеры завершить конфликт в считанные часы, растянул братоубийственную войну на 5 лет.

Оба требуют от международного сообщества покарать Москву. За океаном этому только и рады. Ведь санкции - это не только о политике. Это еще и удобный способ развязать торговую войну. Прижать конкурента экономически. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что решение России подрывает попытки имплементировать Минские соглашения и носит провокационный характер. Петру Порошенко, 5 лет отдававшему приказы стрелять по собственным гражданам, почему-то никто никаких нотаций не читал.

Совбез ООН экстренно собираться из-за выдачи Россией паспортов жителям Донбасса отказался. Никаких норм международного права Москва не нарушает. В соответствии с европейскими конвенциями каждое государство имеет право решать, кому выдать свой паспорт.

Несколько стран ЕС - а особенно Венгрия и Румыния - на регулярной основе выдают свои паспорта украинцам. Киев по этому поводу, конечно, тоже сильно возмущается. Только вот почему-то санкций против этих государств никто не вводит и даже пальцем не грозит

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".