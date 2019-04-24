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Россия асимметрично ответит на действия НАТО

22:34
  • среда
  • 24 апреля 2019

Министр обороны Сергей Шойгу пригрозил альянсу ассиметричным ответом на активность у границ России

В среду в Москве открылась 8-ая Конференция по международной безопасности. В российскую столицу приехали более тысячи делегатов из разных стран мира, в том числе 35 министров обороны. Участники форума намерены обсудить такие актуальные вопросы, как ситуация в Венесуэле, Сирии и на Украине, выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а также давление на страны Европы со стороны Вашингтона.

Среди десятков автомобилей представительского класса на Кутузовском проспекте эффектно выделяются "Тигр" и "Тайфун". Бронемашины как знак - в Москве проходит конференция по международной безопасности. В этом году в ней принимают участие более 1000 делегатов из 111 стран мира, сообщает "ТВ Центр".

Некоторые приехали из горячих точек. Особое внимание прессы – к представителю Ливии. Там спустя 8 лет после свержения режима Каддафи вновь вспыхнуло вооруженное противостояние. 

"Наша страна столкнулась с проблемой в лице вооружённых формирований и террористов. Мы проделали долгий путь, освобождая восточные районы от боевиков. Наш главнокомандующий прилагает  все усилия, чтобы каждый гражданин Ливии чувствовал себя в безопасности", - заявил заместитель командующего Ливийской народной армии Халифы Хафтара Хаири аль-Тамими. 

По всему миру продолжают действовать более 200 террористических группировок. И хотя запрещенное в России "Исламское государство" понесло серьезные потери, говорить о победе над терроризмом пока рано, считает Николай Патрушев. По словам секретаря Совета Безопасности, экстремисты активно меняют тактику, создают  "спящие" ячейки, новые каналы финансирования. На руку террористам и вмешательство некоторых государств во внутреннюю политику суверенных стран. Примеров за последние годы немало. Самый яркий из последних  – Сирия.

"В большинстве случаев эти конфликты являются прямым следствием военных авантюр и попыток отдельных игроков взять на себя роль регионального, а нередко и мирового арбитра. Заставить других членов международного сообщества действовать по их указке", - отметил Патрушев.

Отдельное внимание участники уделили действиям США и их союзникам по НАТО. Вашингтон принуждает сателлитов развертывать систему противоракетной обороны – а это подрывает доверие и стимулирует гонку вооружений, заявил Сергей Шойгу.  Тревожные тенденции -  на фоне выхода Соединенных Штатов из договоров по ПРО и о ракетах меньшей и средней дальности.  Теперь же под большим вопросом продление соглашения о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает в 2021-м году.

На конференции по безопасности, кроме военных, активно работают дипломаты. Сергей Лавров провел встречу с генсеком организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томасом Гремингером. Среди прочих тем обсуждалась Украина.

"После недавно состоявшихся на Украине президентских выборов, избрания нового президента, ответственность ОБСЕ за выполнение минских договоренностей, одобренных в Совете Безопасности ООН, еще больше возрастает. Команда нового президента Украины только формируется, и из рядов его сторонников звучат противоречивые комментарии об отношении к одобренному в феврале 2015 года минскому комплексу мер", - отметил Лавров.

По словам главы российского МИД, Западу предстоит сыграть важную роль, чтобы не допустить пересмотра минских договоренностей. Также Сергей Лавров призвал членов ОБСЕ обратить пристальное внимание на соблюдение прав и свобод человека на Украине.

Егор Киселёв, Станислав Ильин, "ТВ Центр".

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