Путин назвал "разбюрокрачивание системы" ответом на санкции

Создание привлекательных условий для бизнеса станет самым эффективным ответом на любые антироссийские санкции

В среду Владимир Путин, завершая рабочую поездку в Санкт-Петербург, встретился с членами Совета законодателей. Он объединяет руководящий состав Совета Федерации, Госдумы и глав региональных парламентов. Обсуждались вопросы, требующие согласованной законотворческой работы - прежде всего, в решении социальных и экономических проблем.

Таврический дворец не случайно выбран местом встречи Совета законодателей с президентом. Именно здесь заседала первая в России Госдума. Спустя век законодательная власть страны, что называется, повзрослела. Теперь она регламентирует порядок работы государства и жизнь общества, передает "ТВ Центр".

"Иногда нужно принимать те решения, которые на первый взгляд кажутся непростыми и являются непопулярными. Но когда мы людям объясняем, почему мы принимаем те или другие решения, к чему мы стремимся, каких целей мы стараемся достичь, принимая то или иное решение, а все решения должны приниматься в интересах граждан в среднесрочной или более отдалённой перспективе, когда мы разъясняем это людям, тогда совершенно другая обстановка в обществе складывается. Когда люди понимают, что власть не сама по себе существует, в каких-то облаках витает, а понимает, что происходит, видит перспективы развития экономики и социальной сферы", - отметил Путин.

Национальные проекты, обозначенные президентом, должны ускорить развитие России. Однако все государственные планы должны быть обеспечены с правовой точки зрения. Президент ждет интенсивной работы от законодательного корпуса и, прежде всего, речь идет о мерах социальной поддержки.

"Предлагаем рассмотреть возможность продления программы материнского капитала как минимум до 2025 года на период действия концепции демографической политики, чтобы обеспечить здесь стабильность", - заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Ещё одно предложение, озвученное Валентиной Матвиенко, касается предпринимателей. На законодательном уровне могут ввести понятие "уголовный проступок", что упростит жизнь бизнесу. Развитие российской экономики обсуждалось подробно.

"Мы ведь говорим о чем, чтобы Россия заняла пятое место по объему экономики, по паритету покупательской способности, она сейчас занимает шестое. Но для нас это не просто сверхзадача, сверхзадача другая - изменить структуру экономики", - указал Путин.

А успех в этом деле, отмечает президент, зависит от роста производительности труда и создания условий, действительно привлекательных для инвесторов.

"Эффективным ответом на все внешние ограничения может быть только один - разбюрокрачивание системы и создание условий привлекательных для развития бизнеса", - сказал Путин.

Разбюрокрачивание, как выразился президент, уже ведется. Началась разработка радикальной реформы контрольно-надзорной деятельности государства. 1 января 2021 года должны утратить силу все излишние и устаревшие нормативные акты, которых на деле тысячи. Точно так же предлагается поступить и регионам, экономический потенциал которых нуждается в развитии. Одна из инициатив - сделать так, чтобы крупные предприятия регистрировались по месту своего нахождения.

В Госдуме уже приняты 22 закона, направленные на реализацию национальных проектов. В бюджете заложены деньги, вот только до регионов они доходят не всегда быстро.

Именно регионам предстоит выполнять нацпроекты, поэтому президент попросил законодателей активнее прислушиваться к мнению на местах. А в канун 74-й годовщины Победы призвал уже думать и о праздновании юбилейной даты через год.

"Наш долг – достойно подготовиться и к предстоящему в следующем году юбилею – 75-летию окончания Великой Отечественной войны. Прежде всего, конечно, речь о том, что необходимо дополнительно сделать для поддержки наших ветеранов, для защиты памяти о Великой Отечественной войне", - заявил Путин.

Не дожидаясь юбилея Победы, государство намерено оказать ветеранам необходимую помощь. Собравшиеся согласились: на данный момент это является одним из важнейших приоритетов в работе и федерального центра, и регионов.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".