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Зеленского заподозрили в намерении "насолить" России

21:45
  • среда
  • 24 апреля 2019

Когда пройдет инаугурация нового президента

Чего России ждать от избранного президента Украины Владимира Зеленского? Ранее он обещал "вернуть временно оккупированные территории Украины", которыми в Киеве называют Крым и Донбасс, а также заставить "агрессора", то есть Россию, возместить ущерб.

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По словам члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадима Манукяна, уже в ближайшее время Зеленский намерен "насолить" ветеранам Великой Отечественной войны, а также всем, кто чтит подвиг советского народа в борьбе с нацизмом.

"Конечно, никто не знает, что именно избранный президент сделает завтра. Безусловно, Зеленский посылает месседжи, которые должны услышать определенные группы", - отмечает общественный деятель.

Манукян подчеркнул, что все пытаются переманить Зеленского на свою сторону, как это было с Дональдом Трампом, когда он стал президентом США, передает ФАН. Источники общественного деятеля сообщили, что "кое-какой важный сигнал он уже готов подать". И связан он с датой предстоящей инаугурации Зеленского. Это может произойти 9 мая.

"Спросите, почему? Все очень просто! Ради того, чтобы заместить в умах украинцев праздник Великой Победы праздником прихода президента "новой надежды", - указал он.

По его словам, если все так и произойдет, то решение может быть воспринято как намеренное желание оскорбить Россию и ветеранов. "Конечно, для Порошенко инаугурационные мероприятия 9 мая станут полной неожиданностью, ведь он, судя по всему, надеялся порулить еще месяц", - сказал Манукян.

Ранее сообщалось, что инаугурацию могут назначить на 28 мая.

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