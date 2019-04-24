Пранкеры вытянули из Макрона жесткое признание о Порошенко

Как французского лидера разыграли от имени Зеленского

Действующий президент Украины Петр Порошенко был для минского формата урегулирования "не очень хорошей фигурой". С этим утверждением согласился президент Франции Эммануэль Макрон во время разговора с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Vovan) и Алексеем Столяровым (Lexus). Они позвонили французскому лидеру от имени избранного президента Украины Владимира Зеленского.

"Порошенко отказывался выполнять некоторые положения Минских договоренностей. Но я считаю, что нам нужен компромисс", - сказал один из пранкеров, изображавший комика. По его словам, прежняя политика была неэффективной и разжигала лишь рознь внутри Украины и мешала единению Европы.

"Я считаю, что ты на 100% прав. И ты имеешь веские основания для того, чтобы так считать. Поэтому, дорогой Владимир, ты можешь рассчитывать на мою поддержку", — отметил Макрон.

Также участники разговора обсудили возможную экстрадицию Порошенко в случае, если он решит скрываться от украинского правосудия во Франции, сообщает РИА Новости. Также "Зеленский" подчеркнул, что Украине необходимо пойти на диалог с Россией. С этим утверждением Макрон также согласился.

А еще Макрон поздравил "Зеленского" с победой на выборах. Он пожелал ему насладиться успехом вместе со своими близкими и родными. В конце беседы пранкер поздравил президента Франции с Пасхой. Также он заявил, что пойдет отмечать победу, но не будет "таким пьяным, каким обычно бывал Порошенко".