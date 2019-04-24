В "Матросской тишине" при странных обстоятельствах умерли заключенные

Проводится доследственная проверка

За прошедшие сутки в СИЗО "Матросская Тишина" скончались двое следственно-арестованных. Они содержались в разных камерах.

Согласно предварительным данным, один из них умер от осложнения в связи с недавно проведенной операцией из-за аппендицита. СМИ сообщили, что это произошло из-за массовой передозировки арестантов наркотиками в следственном изоляторе. По этому факту организована доследственная проверка, сообщает Агентство "Москва". Отмечается, что двое арестантов погибли, а еще четверо госпитализированы после приема метадона.

При этом источник в правоохранительных органах отметил, что говорить о причинах смерти от передозировки наркотиков пока рано. Будет проведена судмедэкспертиза. Более того, на теле одного из погибших никаких свежих следов от уколов не обнаружено, информирует ТАСС.