Эксперт: стареющая Европа погрузится в хаос после развала ЕС

Руслан Пухов предрек темное будущее для европейцев

В эфире программы "События 25-й час" обсудили VIII Московскую конференцию по международной безопасности. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Речь зашла о миграционном кризисе в Европе.

"Основная повестка дня – это не мифическая угроза из России. Это стареющая Европа, в которой живет полмиллиарда, и Африка с Ближним Востоком, где живет три миллиарда – и все ломятся в эту Европу за лучшей жизнью. И скоро она заполнится всеми этими людьми. И весь этот хвалебный ЕС, который раздает пенсии и платит за страховки, развалится. Тогда Европа погрузится в хаос", - заявил он.

Полный комментарий смотрите в видео.

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