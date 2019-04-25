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Историческое рукопожатие Владимира Путина и Ким Чен Ына попало на видео

08:22
  • четверг
  • 25 апреля 2019

Во Владивостоке началась первая встреча лидеров

Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына стартовали во Владивостоке. Это первая личная встреча лидеров двух стран, передает "ТВ Центр".
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У кампуса Дальневосточного федерального университета, где и проходит саммит, Владимир Путин тепло поприветствовал главу КНДР, после чего они прошли в здание. Сначала переговоры будут идти в формате "один на один", позже к ним присоединятся делегации с обеих сторон. Российскую представят главы МИД, Минтранса и Минвостокразвития. Состав северокорейской группы не разглашается.

На повестке - урегулирование ядерной проблемы на корейском полуострове, развитие двусторонних отношений, а также вопросы экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. По завершению переговоров Владимир Путин отправится в Пекин, где у него запланировано участие в международном форуме "Один пояс - один путь". А Ким Чен Ын, как ожидается, пробудет в нашей стране до 27 апреля, чтобы лучше познакомиться с русской культурой и традициями.

Открывая встречу в четверг, Ким Чен Ын поблагодарил своего российского коллегу за организацию переговоров. "Ситуация на Корейском полуострове вызывает большой интерес всего мирового сообщества. Надеюсь, наши переговоры станут важным событием для того, чтобы вместе оценить эту ситуацию и обменяться мнениями", - сказал он.

Путин в ответ выразил уверенность, что визит лидера КНДР поможет урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Москва приветствует усилия Пхеньяна по нормализации отношений с Южной Кореей и США, отметил президент России.

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