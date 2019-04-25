Путин поставил жесткие условия властям Забайкалья после пожаров

Президент приедет с проверкой в сентябре

В кратчайшие сроки разработать программу помощи людям, пострадавшим от природных пожаров. Такую задачу поставил Владимир Путин на совещании в Чите. В нем приняли участие местные руководители и федеральные министры.

Президент распорядился подготовить план предоставления жилья пострадавшим, передает "ТВ Центр". Кроме того, в списке первоочередных задач - решение вопроса восстановления сгоревших документов и выплаты всех предусмотренных законом компенсаций за утраченное имущество. Огонь уничтожил десятки жилых домов в 17 населенных пунктах края, в списках пострадавших - более 650 человек.

"Вот мы сейчас с губернатором говорили, слава богу, удалось избежать жертв человеческих и достаточно быстро в целом отреагировали, по сравнению с подобными тяжелыми ситуациями в прошлые годы. Прежде всего, в постра­давших районах следует уделить внимание помощи людям, мы с вами это хорошо понимаем и знаем. Так было всегда, надеюсь, так будет и в этот раз. Нужно наметить план конкретных действий по восстановлению жилья и в ближайшее время опера­тивно, не дожидаясь холо­дов, его выполнить. Вот сейчас мы с губернатором разговаривали, до 10 мая такой план детальный будет подготовлен", - сказал Путин.

Новое жилье для пострадавших планируется построить до середины октября. Все работы президент пообещал проконтролировать лично, он собирается приехать в регион в сентябре. Для помощи людям будут выделены средства из федерального бюджета.

Также Владимир Путин распорядился оказать дополнительную поддержку людям, потерявшим домашний скот, а также фермерам и сельхозпроизводителям. Общий ущерб в Забайкалье оценивается в миллиард рублей, сообщил врио главы региона. Обращаясь к участникам совещания, президент затронул и тему поиска виновных в стихийном бедствии.

"Приближаются майские праздники, когда люди уби­раются на своих участках, устраивают пикники. Думаю, что здесь сейчас не до пикников, но необходимо провести дополнительную работу здесь и в других регионах по информированию граждан о необходимости соблюдения правил противопожарной безопасности. Когда я слышу, что в таких пожарах люди сами виноваты, не могу с этим согласиться. Конечно, есть конкретные люди, кто совершает такие действия, это понятно, но это говорит о том, что мы плохо работаем по информированию людей о том, к чему могут привести такие действия. Это первое. Второе. Несколько пожаров пришли из-за границы, и нужно эффективно реагировать на подобные события", - заявил глава государства.

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