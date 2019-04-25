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В Сирии сняли постановку о гибели семьи при химатаке

09:20
  • четверг
  • 25 апреля 2019

Западные СМИ сняли фальшивый ролик в провинции Хама

В Сирии готовится очередная провокация, сообщили  в российском Центре по примирению враждующих сторон. Иностранные журналисты провели новую постановочную съемку в провинции Хама с целью обвинить  сирийские власти в агрессии против мирных жителей. По сценарию, якобы из-за применения химоружия погибла целая семья. Но, несмотря на постоянные провокации, в стране налаживается жизнь, и уже сами сирийцы хотят донести до людей во всем мире информацию о реальном положении дел в арабской республике.

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Аднан Азам - самый известный сирийский путешественник. На этот раз искатель приключений собрался в Москву, передает "ТВ Центр". И не кратчайшим путём, а почти кругосветным. Через моря, страны, континенты.

"Первая цель - это просто вновь ощутить дух странствий. Вторая - политическая. Я как гражданин Сирии хочу показать миру, что мы сумели все преодолеть. Сегодня мы говорим спасибо тем, кто нас поддержал в трудную минуту", - сказал он.

Сопровождать путешественника будут падающая звезда и хранитель Голанских высот. Чистокровные арабские скакуны -гордость местных конюшен. Вот, собственно, и маршрут: Ирак, Иран, Азербайджан. Карта нарисована прямо на машине сопровождения, которая повезёт все необходимое и будет служить путнику местом ночлега. Также сопровождает Аднана человек с видеокамерой. Путешественник планирует снять фильм о своём приключении, главными героями которого станут сирийцы, бежавшие от войны и сейчас живущие вдали от родины. Судьбы многих соотечественников трагична. Война забрала у людей дом, работу, родных.

"Я понимаю, что в России есть люди, задающие вопрос - почему вы бьетесь за Сирию? Почему тратите так много денег на это всё? Но я как человек, занимающийся вопросами геополитики, знаю, что эта война изначально планировалась против Ирана и России", - сообщил путешественник.

На главной площади Дамаска - пробка. Так провожают в дальний путь известного путешественника. Люди желают удачи и благодарят за большую международную миссию.

"Я хочу, чтобы мои дети знали - сирийский народ и российский народ вместе! Мы вместе работаем. Мы хотим, чтобы все знали - мы один народ", - сказал Месхен Хомуди.

Начало пути под звуки сирийского гимна. А дальше - тишина, песок пустынь и красота русских просторов. Аднан в предвкушении ярких впечатлений. Они ему в ближайшие 250 дней точно обеспечены.

Павел Прокопенко, Алексей Комаров. "ТВ Центр". Сирия.

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Сирийский путешественник Аднан Азам
Сирийский путешественник Аднан Азам
Сирийский путешественник Аднан Азам
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Жители Сирии
Жители Сирии
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