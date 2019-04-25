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Как правильно носить георгиевские ленточки

09:22
  • четверг
  • 25 апреля 2019

В России стартовала акция "Георгиевская ленточка"

Символ победы, героизма и уважения к подвигу в Великой Отечественной войне. В российских городах стартовала традиционная патриотическая акция "Георгиевская ленточка".

Тысячи волонтёров по всей стране выходят на улицы, чтобы вручить их прохожим, сообщает "ТВ Центр". Рассказывают об истории появления этого символа и о том, как его правильно носить.

Чёрно-оранжевые ленты стали одним из главных атрибутов Дня Победы. Это дань памяти тем, кто самоотверженно спасал мир от фашизма. Первая акция "Георгиевская ленточка" прошла в России в 2005 году. В 2019 году к ней присоединятся неравнодушные люди уже из девяти десятков стран.

В прошлом году организация "Волонтеры Победы" выпустила рекомендации по ношению ленточек. Россиянам посоветовали прикрепить символ на лацкане пиджака. От ношения ленты на голове, ниже пояса или в испорченном виде волонтеры попросили отказаться.

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