Названа главная угроза человечеству

Этой проблеме уделяется недостаточное количество внимания

Экологическая катастрофа представляет более серьезную угрозу миру, чем ядерное оружие. Так считает бывший директор Службы внешней разведки (СВР) России Вячеслав Трубников.

По его словам, если обращать внимание только на текущие проблемы, то можно пропустить тот момент, когда природа изменится настолько, что люди на не смогут жить на Земле, пишет "Газета.Ru". Также вызывает тревогу отношения Индии и Пакистана. Последняя может перекрыть водоснабжение первого, что приведет к ущербу, который сравним с "применением нескольких атомных бомб.

Угрозу ядерного оружия также не стоит списывать со счетов, но в этом направлении человечество принимает все меры для снижения рисков. Выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) Трубников назвал "бездумностью", но выразил надежду, что будут подписаны новые соглашения.