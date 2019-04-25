Собчак заставила Бузову в интимной беседе выругаться на Тарасова

Певица все еще переживает из-за развода

Ольга Бузова стала героиней шоу Ксении Собчак. Певица в откровенной беседе выложила бывшей коллеге по "Дому-2" все свои тайны. Собчак даже удалось выведать у Бузовой, что сегодня она думает о своем экс-супруге.

Брак телезвезды и футболиста Дмитрия Тарасова распался в 2016 году. Однако страсти не утихают до сих пор. Пара продержалась вместе около пяти лет, и за это время у Ольги накопилось много обид.

Как выяснилось, когда они поженились, спортсмен стал диктовать свои правила жене. "Когда я была в браке, семья для меня была главной. Мне запрещали зарабатывать деньги, работая на корпоративах. Сам он денег мне не давал. Ни разу не дал ни копейки", - призналась поющая телеведущая.

Супруги даже подписали брачный договор. В итоге после разрыва Бузова осталась у разбитого корыта. Однако Ольга зла не держит, хоть и позволила себе в интервью выругаться на бывшего мужа. "Сколько мне говорили, что я могу отсудить дом, но я не хочу. Ксюш, я все отдала, ты можешь себе представить?" - посетовала певица.

По словам Бузовой, она все еще может оспорить брачный контракт, и эта мысль иногда кажется Ольге очень привлекательной. "В течение трех лет после развода я могу претендовать на многое. Кстати, может быть, ему жизнь испортить?" - поинтересовалась она у коллеги.

Отметим, что разговор Бузовой и Собчак вышел довольно интимным. В какой-то момент Ксения даже залезла в кровать Ольги и попыталась узнать, сколько же мужчин там побывало. Певица на провокацию не отреагировала и заверила, что после развода у нее был только один роман.