Туристам запретят привозить пармезан и хамон в Россию

Растут риски завоза опасных болезней животных

Россиянам хотят запретить ввозить из-за рубежа мясную и молочную продукцию для личного пользования. Исключение планируют сделать только для детского питания.

С такой инициативой выступили крупнейшие российские компании - "Мираторг", "Черкизово", "Ремит" и "Велком". Их предложение уже поддержали Минсельхоз и Россельхоз. Сейчас письмо находится на столе вице-премьера Алексея Гордеева.

Отечественные производители опасаются, что через еду в Россию могут попасть возбудители опасных болезней, в частности АЧС и ящур, пишет газета "Ведомости".