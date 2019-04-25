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Туристам запретят привозить пармезан и хамон в Россию

09:10
  • четверг
  • 25 апреля 2019

Растут риски завоза опасных болезней животных

Россиянам хотят запретить ввозить из-за рубежа мясную и молочную продукцию для личного пользования. Исключение планируют сделать только для детского питания.

С такой инициативой выступили крупнейшие российские компании - "Мираторг", "Черкизово", "Ремит" и "Велком". Их предложение уже поддержали Минсельхоз и Россельхоз. Сейчас письмо находится на столе вице-премьера Алексея Гордеева.

Отечественные производители опасаются, что через еду в Россию могут попасть возбудители опасных болезней, в частности АЧС и ящур, пишет газета "Ведомости".

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