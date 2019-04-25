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На Шри-Ланке прогремел взрыв у здания суда

10:05
  • четверг
  • 25 апреля 2019

В стране действует комендантский час, не работают школы. В четверг также закрыт аэропорт Коломбо

На Шри-Ланке в четверг утром снова прогремел взрыв. На этот раз - в небольшом городе на  западе страны. Информации о пострадавших нет. Полиция выясняет все обстоятельства происшедшего, передает "ТВ Центр".

Известно, что  взрывное устройство небольшой мощности сработало в мусорном баке неподалеку от здания городского суда. Как заявили правоохранители, у них пока нет оснований полагать, что этот инцидент связан с серий терактов, которые потрясли страну  21 апреля. Тогда в трех городах прогремело восемь мощных взрывов.

Жертвами террористической атаки стали 359 человек, еще более полутысячи получили ранения.  В стране действует комендантский час, не работают школы. Поступают сообщения о том, что на парковке аэропорта Коломбо обнаружили подозрительный автомобиль. Из соображений безопасности полиция приостановила работу авиагавани.

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