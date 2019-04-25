Жизнь россиян изменится с 1 мая

Новые дорожные знаки, увеличение пенсий и перевод пособий на карту "МИР"

Грядущий месяц май внесет большие изменения в привычную жизнь россиян. Так, в последний месяц весны нас ждут новые дорожные знаки, увеличенная пенсия, перевод на карты "МИР" и проверки Центробанка.

Дорожные знаки

С первого мая на российских дорогах начнут устанавливать автомобильные знаки размером 50 на 50 сантиметров или 40 на 40 сантиметров вместо традиционных 60 на 60 сантиметров. Это нововведение позволит сократить стоимость изготовления знаков до 40%. Прежде чем утвердить новое правило, обновленные знаки протестировали. Результаты показали, что из-за уменьшения их размера количество ДТП не увеличилось.

Пенсии

Правительство с 1 мая увеличит военные и страховые пенсии. В первом случае речь идет о ветеранах Великой Отечественной войны, которые входили в состав действующей армии. Долгожданную прибавку выплатят ко Дню Победы. Остальным ветеранам ВОВ повышение пенсии не предусматривается.

Страховая пенсия проиндексируется у тех, у кого она составляет ниже уровня прожиточного минимума. Эта мера затронет порядка четырех миллионов россиян. Весь процесс выплат пройдет в автоматическом режиме в течение двух месяцев.

Карта "МИР"

Еще несколько выплат будут производиться только на карту "МИР". Речь идет о пособиях по безработице, по уходу за маленькими детьми, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы и воздействия радиации, сообщает News.Ru.

Меры Центробанка

Сотрудники Центробанка с 1 мая получат право проводит проверки компаний на соблюдение законодательства в сфере экономики. В частности, как фирмы соблюдают закон об инсайдерской информации. Сейчас ЦБ имеет право только отправлять запросы, но теперь он сможет самостоятельно копировать все необходимые документы, скачивать информацию с компьютеров, а также проводить фото-и видеосъемку.

Также Банк России решил с первого дня мая повысить плату за безотзывную кредитную линию (БКЛ) с 0,15 процента до 0,5 процента в год. Это делается в целях уменьшения зависимости финучреждений от БКЛ.