Родители не могут расстаться с платьями Началовой

Часть нарядов отправят в музей

Со дня смерти Юлии Началовой прошло больше месяца. Родные певицы провели на 40-й день поминки и теперь решают, как быть с личными вещами артистки. Как рассказала PR-директор Анна Исаева, у Юлии осталось очень много нарядов.

"Безусловно, большая часть будет храниться у мамы и папы Юли, они не могут с ними расстаться", - отметила Исаева.

По словам агента, некоторые платья Началова даже не успела надеть. "Удивительно, но на некоторых вещах даже уцелели этикетки: она просто не успела поносить либо надевала один раз на съемки. Возможно, вернем их дизайнерам", - цитирует менеджера "СтарХит".

Несколько нарядов певицы могут стать экспонатами музея. "Звонил историк моды Александр Васильев, изъявил желание взять несколько костюмов в свой музей. Сейчас обсуждаем, какие выбрать", - поделилась Исаева.

Между тем ранее сообщалось, что православный канон запрещает делать из личных вещей покойного объект поклонения – душам нужны молитвы и поминание. "Правильным решением будет отдать наряды нуждающимся. Вещи умершего могут послужить милостыней, поводом для молитвы о душе новопреставленного", - рассказал настоятель столичного храма, в котором часто бывала Началова.

Юлия Началова скончалась 16 марта. Официально причиной смерти певицы названа острая сердечная недостаточность, которая стала следствием отека легких. Похоронили Началову на Троекуровском кладбище столицы. Гражданская панихида прошла 21 марта.

У артистки от брака с Евгением Алдониным осталась дочь Вера. 24 апреля девочка вышла на сцену и спела песню Началовой. Видео с концерта опубликовала новая жена Алдонина Ольга.