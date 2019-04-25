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Названы сроки возобновления чартеров в Египет

10:24
  • четверг
  • 25 апреля 2019

К туристическому сезону успеют

Чартерные рейсы из России в Египет могут возобновиться к октябрю. Аэропорты откроются к началу туристического сезона.

Все требования российских спецслужб, которые были озвучены после авиакатастрфы над Синаем в 2015 году, египетские аэропорты выполнили, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Разрешение на прямые полеты в Шарм-эль-Шейх и Хургаду удешевит туры в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд, пишет газета "Известия".

31 октября 2015 года над Синайским полуостровом в Египте потерпел катастрофу самолет Airbus A321 российской авиакомпании "Когалымавиа". Он выполнял чартерный рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На борту самолета находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. Авиакатастрофа стала крупнейшей в истории российской и советской авиации.

В ноябре того же года директор ФСБ Александр Бортников заявил, что причиной крушения лайнера стал теракт. На борту самолета сработало самодельное взрывное устройство. Президент Владимир Путин потребовал найти всех причастных к этому теракту. После этого полеты российских самолетов в Египет были приостановлены. Начались работы по усилению мер безопасности в египетских аэропортах.

11 апреля 2018 года прямые рейсы между Каиром и Москвой возобновились. Чартерное авиасообщение с египетскими городами Шарм-эль-Шейх и Хургада пока остается закрытым.

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