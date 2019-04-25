Омолодившуюся вдову Кобзона назвали завидной невестой

С момента смерти Иосифа Кобзона не прошло и года, а его вдова вовсю развлекается

Журналисты обратили внимание на похорошевшую Нелли Кобзон, которая после смерти знаменитого супруга решила не ограничивать себя в развлечениях.

"Завидная невеста!" - сказал о 68-летней Кобзон один из друзей. Как пишут "Дни.ру", статус вдовы преобразил женщину: она похорошела и как будто омолодилась. По слухам, тут не обошлось без вмешательства пластического хирурга.

Нелли Кобзон регулярно посещает концерты, вечеринки и светские мероприятия. Она всегда выбирает стильные наряды и дорогие украшения. Светскую львицу упрекают в том, что она вовсю развлекается, тогда как с момента кончины ее благоверного не прошло и года. Однако Кобзон отметает критику в свой адрес.

Как сообщалось ранее, Нелли Кобзон возглавила "Культурный фонд Кобзона" и открыла выставку редких и ценных предметов, которые они с Иосифом Кобзоном собирали на протяжении многих лет.