Макароны и котлеты делают из россиян жировые "квадратики"

Однако полные люди не воспринимают лишние килограммы как проблему

В России за последние восемь лет количество людей, страдающих от избыточного веса, увеличилось в два раза. От лишних килограмм страдает каждая четвертая женщина, и каждый седьмой мужчина.

По словам врача-диетолога Алексея Ковалькова, это связано с низким уровнем жизни. Из-за недостатка денег, россияне переходят на дешевые и некачественные продукты, содержащие большое количество углеводов, пишет газета "Известия".

Многие ведутся на уловки маркетологов и покупают "полезные" полуфабрикаты, обезжиренный творог, мюсли "глютен-фри", макароны из твердых сортов пшеницы и едят их без каких-либо ограничений. Но если посчитать калорийность, то окажется, что она такая же, как и в обычном продукте без всяких приписок. В результате к диетологам попадают "квадратики", которые чаще всего не видят проблемы в своих лишних килограммах.

Любому человеку нужно грамотно питаться, не забывать про белковую пищу, покупать качественные продукты, больше двигаться. Ожирение – это заболевание, его нужно лечить. Диеты-однодневки не могут, нужно обращаться к врачу.