ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Макароны и котлеты делают из россиян жировые "квадратики"

11:06
  • четверг
  • 25 апреля 2019

Однако полные люди не воспринимают лишние килограммы как проблему

В России за последние восемь лет количество людей, страдающих от избыточного веса, увеличилось в два раза. От лишних килограмм страдает каждая четвертая женщина, и каждый седьмой мужчина.
Россиян начнут штрафовать за отсутствие талии

По словам врача-диетолога Алексея Ковалькова, это связано с низким уровнем жизни. Из-за недостатка денег, россияне переходят на дешевые и некачественные продукты, содержащие большое количество углеводов, пишет газета "Известия". 

Многие ведутся на уловки маркетологов и покупают "полезные" полуфабрикаты, обезжиренный творог, мюсли "глютен-фри", макароны из твердых сортов пшеницы и едят их без каких-либо ограничений. Но если посчитать калорийность, то окажется, что она такая же, как и в обычном продукте без всяких приписок. В результате к диетологам попадают "квадратики", которые чаще всего не видят проблемы в своих лишних килограммах.

Любому человеку нужно грамотно питаться, не забывать про белковую пищу, покупать качественные продукты, больше двигаться. Ожирение – это заболевание, его нужно лечить. Диеты-однодневки не могут, нужно обращаться к врачу.

Читайте также:
Главное сегодня
Полная женщина
Полная женщина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.