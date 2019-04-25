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Что известно о 27-летней красавице-россиянке, покорившей Джонни Деппа

11:14
  • четверг
  • 25 апреля 2019

Звезда фильма "Пираты Карибского моря" и танцовщица из Петербурга случайно встретились на вечеринке

Голливудский актер Джонни Депп собирается жениться на танцовщице и хореографе из Санкт-Петербурга Полине Глен. Пара планирует приехать в Россию, чтобы познакомиться с родителями Глен. 

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Daily Mail пишет со ссылкой на друзей россиянки, что Джонни Депп и Полина Глен познакомились на вечеринке в прошлом году. Девушка якобы не знала, что на этом мероприятии будет звезда Голливуда, поэтому удивилась, когда 55-летний Депп подошел к ней познакомиться. 

В 2018 году папарацци сфотографировали пару, которая страстно целовалась у окна в гостинице Белграда, где у Джонни Деппа проходили съемки. В мае прошлого года Депп и Глен приехали в Москву. Тогда артист выступил на сцене вместе со своей рок-группой The Hollywood Vampires. 

По данным газеты, сейчас Полина Глен живет в особняке Деппа на бульваре Сансет в Лос-Анджелесе. "Полина - не золотоискатель, она очень скромная. Наверное, поэтому он очень ее любит, потому что она не хочет его денег и славы, для суперзвезды это очень важно. Он играет для нее на пианино, и они вместе смотрят фильмы в его кинотеатре, правда Джонни часто засыпает в кресле", - рассказали друзья танцовщицы. 

Примечательно, что Депп закрутил роман с россиянкой сразу после скандального развода с актрисой Эмбер Херд, которая обвинила его в физическом и психологическом насилии. 

Известно, что Полина Глен родилась в 1992 году в Казахстане. Когда она была маленькой, ее родители перебрались в Петербург. Глен получила профессию инженера-электроэнергетика, отучившись в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете, но всю свою жизнь она занималась танцами. Она одержала несколько побед на соревнованиях по Go-Go в Санкт-Петербурге. Девушка основала свою студию танцев и снималась в реалити-шоу «Go-Go Girls». В 2016 году россиянка уехала в США. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thank you all for my birthday wishes���� ❤️love ya! #Birthdaygirl

Публикация от POLINA GLEN (@polinaglen)

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