Что известно о 27-летней красавице-россиянке, покорившей Джонни Деппа

Звезда фильма "Пираты Карибского моря" и танцовщица из Петербурга случайно встретились на вечеринке

Голливудский актер Джонни Депп собирается жениться на танцовщице и хореографе из Санкт-Петербурга Полине Глен. Пара планирует приехать в Россию, чтобы познакомиться с родителями Глен.

Daily Mail пишет со ссылкой на друзей россиянки, что Джонни Депп и Полина Глен познакомились на вечеринке в прошлом году. Девушка якобы не знала, что на этом мероприятии будет звезда Голливуда, поэтому удивилась, когда 55-летний Депп подошел к ней познакомиться.

В 2018 году папарацци сфотографировали пару, которая страстно целовалась у окна в гостинице Белграда, где у Джонни Деппа проходили съемки. В мае прошлого года Депп и Глен приехали в Москву. Тогда артист выступил на сцене вместе со своей рок-группой The Hollywood Vampires.

По данным газеты, сейчас Полина Глен живет в особняке Деппа на бульваре Сансет в Лос-Анджелесе. "Полина - не золотоискатель, она очень скромная. Наверное, поэтому он очень ее любит, потому что она не хочет его денег и славы, для суперзвезды это очень важно. Он играет для нее на пианино, и они вместе смотрят фильмы в его кинотеатре, правда Джонни часто засыпает в кресле", - рассказали друзья танцовщицы.

Примечательно, что Депп закрутил роман с россиянкой сразу после скандального развода с актрисой Эмбер Херд, которая обвинила его в физическом и психологическом насилии.

Известно, что Полина Глен родилась в 1992 году в Казахстане. Когда она была маленькой, ее родители перебрались в Петербург. Глен получила профессию инженера-электроэнергетика, отучившись в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете, но всю свою жизнь она занималась танцами. Она одержала несколько побед на соревнованиях по Go-Go в Санкт-Петербурге. Девушка основала свою студию танцев и снималась в реалити-шоу «Go-Go Girls». В 2016 году россиянка уехала в США.