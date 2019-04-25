Подробности первых переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына

Стало известно, о чем говорили лидеры России и КНДР на встрече во Владивостоке

Исторические переговоры Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. На острове Русский Приморского края главы государств провели первую личную встречу. В начале лидеры побеседовали тет-а-тет. Встреча продлилась вдвое дольше запланированного. Затем Владимир Путин и Ким Чен Ын приняли участие в переговорах в расширенном формате. Обсудили укрепление двусторонних связей, ситуацию на Корейском полуострове, ядерную программу КНДР, а также общие вопросы безопасности в Северо-Восточной Азии.

В четверг на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русский журналистов едва ли не больше, чем студентов. Среди журналистов, как и среди обучающихся - представители практически всех стран мира. Интерес к визиту северокорейского лидера огромен, отмечает "ТВ Центр". Это его первая зарубежная поездка после переизбрания на пост председателя Госсовета КНДР 11 апреля.

Путь от своего номера в гостиничном корпусе университета Ким Чен Ын вполне мог бы проделать пешком, но все же предпочел поехать на автомобиле. Правда, несмотря на низкую скорость лимузина, его на этот раз не сопровождали бегущие охранники. Владимир Путин встретил гостя у входа.

Знакомство глав государств с делегациями представители корейской стороны сопровождают традиционными поклонами. По дороге в зал переговоров Ким Чен Ын спрашивает Владимира Путина об обстановке в зоне пожаров, где только что побывал президент.

- Я слышал у вас сильные пожары. - Да, к сожалению. - Надеемся, все меры приняты. - Надо было на месте посмотреть, как развиваются события.

Последняя на сегодняшний день встреча руководителей двух стран состоялась в 2011 году в Улан-Удэ. Тогда Россию представлял Дмитрий Медведев, а КНДР - Ким Чен Ир, отец Ким Чен Ына. Сегодняшний визит готовился больше года. Северокорейская сторона традиционно до последнего просила держать в секрете все детали и сроки. И вот, наконец, личное общение лидеров двух стран.

"Уважаемый господин председатель, мне очень приятно видеть вас в России. Наши коллеги давно договаривались об этой встрече. Прежде всего, хотел бы вас поздравить с избранием на высокую должность главы КНДР. Я направлял вам соответствующее письмо. Но сейчас с удовольствием поздравляю вас с этим лично. Уверен, что и ваш визит сегодня в Россию послужит делу развития двухсторонних отношений и поможет нам лучше понять, какими путями мы можем урегулировать ситуацию на Корейском полуострове, что можем вместе сделать, что Россия может сделать для того, чтобы поддержать те процессы позитивные, которые сейчас происходят", - сказал Путин.

"Хочу выразить благодарность, уважаемый господин президент, за то, что вы пригласили меня, и несмотря на чрезвычайную занятость, уделили внимание для организации моего визита и преодолели тысячи километров, чтобы прилететь сюда из Москвы и встретиться со мной. Как вы отметили, я тоже надеюсь, что наша встреча будет полезной для укрепления развития традиционно дружественных отношений между КНДР и Россией, которая имеет глубокие корни. А также хотел бы сказать, что сейчас ситуация на Корейском полуострове вызывает большой интерес всего мирового сообщества. Надеюсь, что наши переговоры станут важным событием для того, чтобы оценить эту ситуацию", - заявил Ким Чен Ын.

После приветственных слов журналистов просят удалиться. Начинаются переговоры тет-а-тет. Они длятся почти два часа, затем к лидерам присоединяются делегации.

"У нас только что состоялась достаточно обстоятельная беседа с глазу на глаз. Мы смогли поговорить и об истории наших отношений межгосударственных. Поговорили о сегодняшнем дне, о перспективах развития двухсторонних связей", - прокомментировал президент России.

Среди обсуждаемых вопросов - торгово-экономическое сотрудничество. Его уровень в последние годы существенно снизился. Виной тому международные санкции против КНДР. Последние события дают надежду, что ситуация изменится. Пхеньян прекратил ядерные испытания и закрыл полигон. Прошли переговоры с президентом США, но конкретных результатов пока нет - мешает неповоротливость американской внешней политики. Намного приятнее и проще, отметил Ким Чен Ын, договариваться с друзьями - такими, как Россия. После переговоров Владимир Путин даст прием, на котором, как ожидается, северокорейского лидера будут угощать блюдами русской кухни. А сам Ким Чен Ын намерен задержаться в России. В Приморье и Хабаровском крае есть места, где в свое время побывали его дед и отец. Теперь их намерен посетить нынешний лидер Северной Кореи.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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