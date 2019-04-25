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Появилось жуткое видео сгоревших сёл в Забайкалье

12:04
  • четверг
  • 25 апреля 2019

Огонь уничтожил 17 населенных пунктов в регионе

Во Владивосток Владимир Путин прибыл из Забайкалья. Президент провёл совещание по ликвидации последствий природных пожаров. На регион сейчас приходится более 90% всех очагов  возгорания. Пострадали несколько десятков населённых пунктов. Владимир Путин распорядился подготовить план предоставления жилья погорельцам и оказать им финансовую помощь.

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Владимира Путина в аэропорту Читы встретили по-деловому, без церемоний. Совещание с главами районов и врио губернатора Забайкалья президент провел тут же, в здании терминала. На повестке дня – последствия пожаров, в которых пострадали 17 населённых пунктов. Десятки домов сгорели дотла. Владимир Путин отметил: до 10 мая должен быть готов детальный план по восстановлению жилья. Он сообщил, что федеральные власти готовы оказать региону необходимую помощь.

"Ликвидированы эти последствия должны быть максимально быстро и эффективно. Прежде всего, в пострадавших районах следует уделить внимание помощи людям, мы с вами это хорошо понимаем и знаем. Так было всегда, надеюсь, так будет и в этот раз. Нужно наметить план конкретных действий по восстановлению жилья и в ближайшее время оперативно, не дожидаясь холодов, его выполнить", - сказал Путин.

Предварительные причины возгораний – пал травы и поджог мусорных свалок. Из-за сильного ветра пламя быстро распространялось. Пожар по степи растянулся на 100 километров. На некоторые сёла огонь перекинулся из пограничной Монголии.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Полины Кастрицкой.

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