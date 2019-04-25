Верховная Рада приняла закон об исключительности украинского языка

Петр Порошенко обещал подписать документ до ухода с поста главы государства

Верховная Рада Украины приняла закон о государственном языке. На украинский, согласно документу, необходимо перевести весь документооборот. Язык станет обязательным для врачей, госслужащих и судей. Таким образом, за украинским языком закрепляются исключительные права по сравнению с другими. При этом действие документа не касается частного общения и религиозных обрядов.

Большинство украинцев не только не одобряют нововведение, а считают, что это ущемление их прав. Жители Донбасса уже пять лет сталкиваются с притеснениями, с постоянной угрозой для жизни. Накануне, чтобы решить гуманитарные проблемы региона, Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения гражданства. Из-за чего Украина потребовала собрать Совбез ООН.

Внеочередное заседание Совбеза ООН, о котором просил Киев, должно состояться в четверг. Обсуждать и, судя по первым реакциям, осуждать будут решение Москвы об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР. Законопроект, уверены в Госдепартаменте США, якобы может привести к еще большей напряженности на юго-востоке Украины.

"Россия этими весьма провокационными действиями усиливает атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины. Такое решение приведёт к осложнению реализации Минских соглашений и эскалации напряжённости в Донбассе", - заявил официальный представитель Госдепа Морган Ортагус.

Но о том, что Киев сам же и игнорирует выполнение этих соглашений, в Вашингтоне почему-то молчат. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила недавнее заявление спецпредставителя Госдепа на эту тему.

"Хотелось бы напомнить Волкеру, как 18 апреля 2019 года Владимир Зеленский заявил, что в случае своей победы на выборах он выступит против предоставления Донбассу особого статуса. <...> Вот если бы Волкер или кто-нибудь в Госдепе тогда отреагировали на эти слова так же бескомпромиссно, как и сегодня, то хотя бы не выглядели бы глупо. Дело в том, что особый статус Донбасса и амнистия - одни из ключевых положений минских договорённостей", - написала в Facebook она.

На словах Киев декларирует приверженность мирному процессу и минским соглашениям. По факту - снаряды продолжают прилетать в дома жителей Донбасса. В результате конфликта пострадали уже почти пять с половиной миллионов человек. Многие не имеют возможности получать пенсии, образование. И даже в праве голоса на последних выборах им отказали. Российское же гражданство позволит жителям Донбасса получить дополнительные меры социальной поддержки, для большинства это вообще вопрос выживания. А молодежь сможет поступать в российские вузы. К тому же в самопровозглашённых республиках есть те, кто оказался без гражданства.

"Украина от нас отказалась. Украина вычеркнула нас. Она не дала нам право голосовать, всё то, что закреплено в конституции Украины. Россия дала нам эти права. Голосовать, избирать, ездить в другие государства - абсолютно всё, что закреплено в конституции", - прокомментировала руководитель проекта "Народный контроль", член общественного движения "Донецкая республика" Екатерина Мартьянова.

Упрощенная процедура подразумевает получение паспорта без обязательных экзаменов и без условия проживания в России более пяти лет, как это было раньше. Принимать заявления будут в Ростовской области. Само рассмотрение займет не более трех месяцев.

В Киеве на эту тему - настоящая истерика. С одной стороны, уверяют, что российские паспорта не будут иметь юридической силы. С другой - просят не выстраиваться в очередь за документами. Пётр Порошенко уже призвал международное сообщество осудить действия Москвы.

"Незаконная выдача паспортов России - это попытка оправдать и легитимизировать военное присутствие России на оккупированной части украинского Донбасса. Призываю международных партнёров не допустить худшего сценария, жёстко осудить деструктивные и преступные действия российских властей, а также усилить режим международных санкций", - сказал он.

И это не смотря на то, что выдача российского гражданства ни в коей мере не противоречит ни Минским договоренностям, ни нормам международного права. Но для официального Киева, как показывают события последних лет, это не важно.

Анна Пешехонова, Лилия Акиньшина. "ТВ Центр".

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