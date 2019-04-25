В Сочи стартовала Всероссийская неделя охраны труда

В частности, участников форума собираются научить технике безопасности с помощью виртуальной реальности

В Сочи проходит Всероссийская неделя охраны труда. В мероприятии принимают участие более десяти тысяч человек, передает "ТВ Центр".

Одна из главных тем обсуждений - обучение сотрудников правилам техники безопасности, в том числе с использованием виртуальной реальности. Кроме этого, участники форума могут посетить выставку промышленной безопасности, где компании представляют новейшие разработки в области индивидуальной защиты. Отмечается, что большинство разработок - российского производства.

"Система охраны труда в России, как и в целом в мире, трансформируется и преобразуется под воздействием новых процессов. В первую очередь, это связано, безусловно, с внедрением цифровых технологий и с цифровой трансформацией", - сказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

"На нашем форуме будут затронуты и подняты актуальные вопросы, касающиеся будущей охраны труда и социальной защиты работников. Необходимость формирования механизмов защиты работников является весьма актуальной проблемой для России", - сказал председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.