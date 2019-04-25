В Якутии показали уникальную находку времен ледникового периода

Это останки лошади, которая пролежала в условиях вечной мерзлоты 42 тысячи лет

В Якутии нашли уникальную находку времён ледникового периода - маленького жеребёнка. В условиях вечной мерзлоты останки древного животного сохранились почти в идеальном состоянии. Российские учёные извлекли жидкие образцы крови.

Этот жеребенок, говорят ученые, неплохо сохранился. Шерстяной покров темно-коричневого цвета, грива, хвост, внутренние органы и даже мышечные ткани – все в порядке. До сих пор ничего подобного находить не удавалось. Последнее открытие и вовсе шокировало научное сообщество – в сосудах сердца животного нашли жидкую кровь.

Клетки ученые собирали последние два месяца. Скоро они приступят к исследованиям, которые позволят не только изучить среду обитания животного, его рацион, но и даже клонировать лошадь ледникового периода. Для этого в Якутию на помощь местным ученым приехали специалисты из Южной Кореи.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Елены Макаровой.