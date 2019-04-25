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Как выбрать кагор к пасхальному столу

11:42
  • четверг
  • 25 апреля 2019

Росконтроль проверил пять наиболее известных брендов

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей "Росконтроль" проанализировали кагор, который стоит на прилавках магазинов и дали рекомендации, как выбрать лучший.

Для детального исследования были выбраны вина отечественных марок "Массандра", "Солнечная долина", "Ликерный", а также греческий "Кагор со святой горы Афон" и испанский Altra Terra. Их проверили по 20 параметрам.

По результатам экспертизы все пять марок кагора признаны безопасными, ничего лишнего в их составе не нашли. Крепость кагора практически у всех одинаковая: в Altra Terra - 15%, во всех остальных – 16%. Сахаров невиноградного происхождения во всех образцах нет.

В российских образцах обнаружен этиловый спирт, это допустимо, но только если о его присутствии заявлено на упаковке. В греческом и испанском кагоре содержится только виноградный спирт, рассказали ТВЦ.RU в Росконтроле.

"Спирт невиноградного происхождения добавляют, так как он дешевле в производстве <…> Если процедура соединения сусла со спиртом происходила "на скорую руку", то в аромате можно услышать "спиртуозность", вместо ягодных оттенков", - рассказали эксперты.

Все образцы прошли экспертный контроль и рекомендованы к столу. Первое место рейтинга досталось греческому "Кагор со святой горы Афон", поскольку только он был изготовлен как положено традициям из винограда сорта Каберне-Совиньон. На втором месте расположился испанский кагор Altra Terra, а на третьем –ответственный "Солнечная долина". Следом идут "Массандра" и "Ликерный".

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