Как правильно жарить шашлык

Можно ли съесть пять шампуров с мясом зараз?

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян объяснил, как нужно есть шашлык и сколько можно выпить на майские праздники без вреда для здоровья.

Для приготовления шашлыков Тутельян посоветовал выбирать нежирные сорта мяса, прежде всего баранину. Со свинины он рекомендовал срезать весь жир. По его словам, мясо необходимо хорошо вымочить в маринаде и тщательно прожарить.

"Самое главное - не переедать. Если съесть пять шампуров с мясом, то в любом случае станет плохо. А если один хорошо приготовленный, то все будет нормально", - цитирует Виктора Тутельяна RT.

Врач также посоветовал есть шашлык вместе с овощами и зеленью, которые содержат пищевые волокна и клетчатку, способствующие пищеварению.

Еще Тутельян призвал россиян не злоупотреблять алкоголем. "Майские праздники - это наши традиционные российские праздники, особенно 9 Мая. В такой день, конечно, грех не поднять [стопку] за победу, в память о павших, но все должно быть очень умеренно. Каждый сам знает свою норму", - сказал диетолог.

Напомним, россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая, а также с 9 по 12 мая.