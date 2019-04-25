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Как правильно жарить шашлык

11:43
  • четверг
  • 25 апреля 2019

Можно ли съесть пять шампуров с мясом зараз?

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян объяснил, как нужно есть шашлык и сколько можно выпить на майские праздники без вреда для здоровья.

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Для приготовления шашлыков Тутельян посоветовал выбирать нежирные сорта мяса, прежде всего баранину. Со свинины он рекомендовал срезать весь жир. По его словам, мясо необходимо хорошо вымочить в маринаде и тщательно прожарить. 

"Самое главное - не переедать. Если съесть пять шампуров с мясом, то в любом случае станет плохо. А если один хорошо приготовленный, то все будет нормально", - цитирует Виктора Тутельяна RT

Врач также посоветовал есть шашлык вместе с овощами и зеленью, которые содержат пищевые волокна и клетчатку, способствующие пищеварению. 

Еще Тутельян призвал россиян не злоупотреблять алкоголем. "Майские праздники - это наши традиционные российские праздники, особенно 9 Мая. В такой день, конечно, грех не поднять [стопку] за победу, в память о павших, но все должно быть очень умеренно. Каждый сам знает свою норму", - сказал диетолог. 

Напомним, россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая, а также с 9 по 12 мая. 

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