Вернувшаяся из Таиланда россиянка умерла на телетрапе во Внуково

Она отдыхала вместе с дочерью и внучкой

В московском аэропорту "Внуково" скоропостижно скончалась 55-летняя россиянка, вернувшаяся из Таиланда.

Трагедия произошла в минувший четверг. При выходе из телетрапа жительница Липецка внезапно почувствовала себя плохо, потеряла сознание. Прибывшие на место ЧП медики констатировали ее смерть.

По предварительным данным, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности, пишет РИА Новости.

Как сообщает "Московский комсомолец", женщина ездила отдыхать вместе с дочерью и внучкой.