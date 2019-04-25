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Вернувшаяся из Таиланда россиянка умерла на телетрапе во Внуково

12:05
  • четверг
  • 25 апреля 2019

Она отдыхала вместе с дочерью и внучкой

В московском аэропорту "Внуково" скоропостижно скончалась 55-летняя россиянка, вернувшаяся из Таиланда.

Трагедия произошла в минувший четверг. При выходе из телетрапа жительница Липецка внезапно почувствовала себя плохо, потеряла сознание. Прибывшие на место ЧП медики констатировали ее смерть.

По предварительным данным, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности, пишет РИА Новости.

Как сообщает "Московский комсомолец", женщина ездила отдыхать вместе с дочерью и внучкой.

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