Прокурор, пытающаяся посадить Кокорина и Мамаева, попала в аварию

Заседание суда пришлось отсрочить

Светлана Тарасова, прокурор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, попала в аварию по дороге в суд.

25 апреля слушание по делу Кокорина и Мамаева должно было начаться в 11:00. "Прокурор Светлана Тарасова попала в аварию, в связи с чем задерживается начало заседания", - объявил пресс-секретарь Пресненского суда Алексей Черников.

Телеканал "Звезда" сообщает, что Тарасова не получила серьезных травм. Сейчас прокурор едет в суд на такси. Подробности ДТП пока не раскрываются.

На заседании суда планируется допросить по видеосвязи свидетеля защиты из Владивостока.

Также стало известно, что Мамаев пришел в суд с простудой. Когда обвиняемых ввели в зал, журналисты спросили спортсмена, как он умудрился заболеть. "Ветрено", - ответил футболист.

Напомним, нападающего "Зенита" Александра Кокорина и бывшего хавбека "Краснодара" Павла Мамаева обвиняют в нападении на трех человек: водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, главу департамента Минпромторга Дениса Пака и на гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Инцидент произошел 8 октября прошлого года. Футболисты и еще двое фигурантов дела находятся в СИЗО около полугода. Им продлили срок содержания под стражей до 25 сентября.