Саакашвили предупредил Зеленского о "проверке на вшивость" Путиным

Грузино-украинский политик поделился опытом общения с российским лидером

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили дал советы будущему президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Так, Саакашвили, ссылаясь на "большой опыт" переговоров с президентом России Владимиром Путиным, посоветовал новому лидеру Украины не идти ни на какие уступки, пишет "Газета.Ru". В частности, Москва хочет, чтобы Киев вышел из многостороннего формата переговоров и перешел к двустороннему. Этого, по мнению экс-президента, Украина делать не должна.

"Чем больше ему (Путину – прим.ред.) уступите, тем больше он будет требовать. Нет меры, которой он бы удовлетворился", - заявил политик в своем видеообращении.

Подписанный накануне указ российского президента об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям Донбасса является ничем иным, как "проверкой на вшивость" команды Зеленского со стороны России, уверен грузинский политик.

24 апреля Путин подписал указ, согласно которому лица, которые постоянно проживают на отдельных территориях самопровозглашенных ЛНР и ДНР, могут получать российские паспорта в упрощенном порядке. Действующий президент Украины Петр Порошенко назвал этот шаг Путина "беспрецедентным вмешательством в дела независимого государства".