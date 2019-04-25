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Почему распались "Уральские пельмени"

13:01
  • четверг
  • 25 апреля 2019

Юлия Михалкова отказалась выбирать между "мамой" и "папой"

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова рассказала, что сейчас происходит с творческим объединением "Уральские пельмени" и почему она отказалась от гастролей. 

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Михалкова выразила мнение, что разговоры о распаде "Уральских пельменей" преждевременны, поскольку артисты выходят на сцену вместе в Екатеринбурге и для телеканала СТС. При этом участники шоу действительно выступают по отдельности в разных городах. 

"Тяжелее всего было то, что сами ребята перед гастролями настойчиво предлагали мне выбрать: за "красных" я или за "белых"? Знали бы вы, как это тяжело. Старые добрые "Уральские пельмени" - моя любимая семья. И как прикажете мне выбирать между "папой" и "мамой", - заявила Юлия Михалкова "СтарХиту"

По словам артистки, ей было проще отказаться от гастролей, чем обидеть кого-то из коллег. "Я более десяти лет нон-стопом ездила по гастролям и делала это с огромным удовольствием, хотя такие нагрузки тяжеловаты для здоровья и лишают, по сути, личной жизни", - сказала она, отметив, что теперь она имеет право немного передохнуть. 

Юлия Михалкова также отвергла версию о том, что "Уральские пельмени" распались из-за финансового спора. Творческие люди не могут променять идею на материальные ценности, объяснила актриса. По ее словам, просто некоторые участники коллектива захотели реализовать свой потенциал и попробовать что-нибудь новое. 

Напомним, что Вячеслав Мясников и Андрей Рожков с осени прошлого года начали гастролировать отдельно от "Уральских пельменей".

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